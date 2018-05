VIDEO. Kendall Jenner empujó a un guardia que se atravesó en sus fotos

Kendall Jenner es motivo de polémica y tendencia en las redes sociales luego de haber empujado a unos de los guardias que estaba en la MET Gala 2018.

La modelo no dejó que uno de los encargados de la seguridad en la alfombra dañara su momento frente a los flashes de las cámaras.

Sin pensarlo y para evitar que "invadiera" su espacio, la joven aleja al hombre que por error casi se mete en sus tomas.

El instante ya circula en las redes sociales y fue calificado por varios usuarios como un gesto rudo e innecesario, pues aseguran que el hombre "solo hacía su trabajo".

“Kendall Jenner acaba de empujar a un guarda de seguridad fuera de su toma, estoy ahogándome”

KENDALL JENNER JUST PUSHED A SECURITY GAURD OUT OF HER SHOT IM CHOKING #MetGala2018 — eden💞 (@_eden_s) 8 de mayo de 2018

Burlas por su elección

Además de calificar su forma de actuar, también criticaron su presencia en el evento, pues aseguran que Anna Wintour debería dejar de invitarla por sus "pésimos" looks, tras comparar este último con un rollo de papel higiénico.

“Una vez más Kendall olvidó el recordatorio de la Gala del Met y se envolvió en papel de baño”

“El traje de Kendall me recuerda a un papel higiénico”

“La modelo empujó a un guardia de seguridad y parece papel. Estoy en shock”

“Kendall llega a la Gala con el ‘outfit’ más soso de papel higiénico y tiene el descaro de empujar a uno de los manipuladores fuera de su camino”