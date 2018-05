Eugenio Derbez revela a qué edad y con quién perdió su virginidad

Poco les he platicado de mi papá… Siempre lograba que mi mamá sonriera, como en esta foto. Mi mamá cumplía el 8 de marzo y mi papá el 9. Hoy hubiera cumplido 102 años. Fue un gran esposo… y para mí, ¡El mejor papá! . . I may not tell you much about my dad but he was a wonderful father. He always made my mom smile, like in this photo. My mom’s birthday is on March 8th and my dad's on the 9th. Today he would have turned 102 years old! He was a great husband and the best dad anyone could have. Happy Birthday Dad! It warms my heart to know that you are still making mom smile up there.

