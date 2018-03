Enrique Iglesias emociona a sus fans con un video junto a uno de los mellizos

Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantuvieron en secreto que esperaban mellizos, y cuando se conoció el nacimiento de Nicholas y Lucy fue una bomba mediática.

Cuando los bebés cumplieron su primer mes de vida, el cantante y la extenista decidieron publicar una foto con sus hijos en Instagram.

Casi dos meses después, el intérprete de "Duele el corazón" compartió un tierno video junto a uno de sus pequeños, emocionando a sus fans.

“Can’t get enough of my sunshine” (“Nunca tengo suficiente de mi pequeño rayo de sol”), escribió.