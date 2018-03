Luego de las críticas por su irreconocible rostro Ashley Judd deslumbra en los Oscar

Ashley Judd, una de las primeras actrices en denunciar a Harvey Weinstein, estará presentando un galardón durante los Oscar 2018.

La actriz no dudó en compartir su rutina de ejercicios previo a desfilar por la alfombra roja de la 90 edición de los Premios de la Academia.

Después de ser criticada por su irreconocible rostro, se mostró hermosa luciendo un vestido morado que le quedaba a la perfección.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que su cara lució muy distinta y renovada.

La actriz fue duramente criticada por abusar de las cirugías plásticas tras aparecer públicamente luciendo una cara drásticamente cambiada.

Ella aseguró que la apariencia de su cara se debía básicamente a varias inyecciones de esteroides y a seis meses sin ejercitarse propiamente.

"He estado enferma más de un mes y tomando esteroides y por ver mi cara hinchada me acusan de que me he sometido a alguna cirugía. Algunos atrevidos reporteros hasta han dicho qué procedimientos quirúrgicos me pude haber hecho", reveló.