Una inusual estatua en contra de Harvey Weinstein genera polémica en las redes

Harvey Weinstein es reconocido como uno de los productores más importantes de la industria del cine en Hollywood. Sin embargo, ha estado envuelto en polémica tras recibir varias denuncias por acoso y abuso sexual.

Varias actrices decidieron romper el silencio y aseguran que Weinstein se valió de su poder para intimidarlas al decirles que no les conseguiría papeles en las películas o series si no accedían a tener relaciones sexuales con él.

Estas acusaciones abrieron la puerta para que más víctimas denunciaran a sus acosadores, entre ellos, estrellas como Kevin Spacey, Dustin Hofman, James Franco y más.

Estos escándalos ha sido promotores de movimientos como Me Too (Yo también) y Time’s Up (Se acabó el tiempo) en los que se busca luchar por los derechos de las víctimas y promover que cesen este tipo de delitos.

Foto: AFP

Una estatua en su contra

Los vecinos de Los Ángeles se sorprendieron al encontrar en una de las calles una peculiar estatua. Fueron los artistas Plastic Jesus y Joshua "Ginger" Monroe quienes instalaron su obra en contra de Harvey Weinstein.

Esta estatua dorada se encuentra a menos de 500 metros del teatro Dolby, lugar donde se llevará a cabo la entrega de los premios Oscar 2018 el próximo domingo, 4 de marzo. Esta obra es claramente una forma de protesta en contra del productor.

Titulada “Casting Couch” (El sillón de los castings), hace una referencia a los incómodos momentos que muchas personas deben pasar al intentar obtener trabajo.

En la estatua aparece Weinstein vistiendo una bata entreabierta y con el brazo izquierdo hace una invitación a que cualquiera se siente junto a él en el sofá. En la mano derecha sostienen una estatuilla de los Oscar, muy de cerca de sus genitales.

La obra no ha pasado desapercibida y el público ha reaccionado en las redes sociales. Muchos se muestran a favor del trabajo de los artistas y apoyan su decisión de manifestar en contra de los abusos.