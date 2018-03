Con emotivos mensajes los fans felicitan a Bohemia Suburbana por sus 26 años

El 2 de marzo de 1992 un grupo de músicos guatemaltecos se reunieron para fundar Bohemia Suburbana en un garaje en la Ciudad. Fue un año después que estos jóvenes ya contaban con las canciones suficientes para lanzar su primer material, que en ese entonces se hizo en formato casete.

Ahora, 26 años después, la agrupación se ha consolidado como una de las bandas más emblemáticas e icónicas de rock en el país. Actualmente está conformada por Giovanni Pinzón (voces), Josué García (bajo), Álvaro Rodríguez (teclado), Juancarlos Barrios (guitarra) y José Pedro Mollinedo (batería).

El aniversario de Bohemia no ha pasado desapercibido por los fans, quienes han utilizado las redes sociales para enviar emotivos mensajes y felicitar a los integrantes por un año más.

Con su música, Bohemia Suburbana ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos, Centroamérica y Puerto Rico. Han trabajado y compartido escenario con otros artistas y bandas como Café Tacvba, Jaguares, Rata Blanca, Héroes del Silencio, Maná, Red Hot Chilli Peppers, El Tri, Juanes, Aterciopelados, Joaquín Sabina, entre otros.

Su discografía:

