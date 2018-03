De la Rut: “Esperamos que Maroon 5 tenga la oportunidad de escuchar nuestra música”

La banda guatemalteca De la Rut está viviendo uno de sus mejores conciertos después de haber sido seleccionados para abrir el concierto de Maroon 5 en Guatemala, uno de los espectáculos más esperados.

A pesar de que el show se reagendó para casi seis meses después, los integrantes continúan con la emoción y están mejor preparados para deleitar a todos los asistentes.

¿Qué sintieron cuando recibieron la llamada para abrir el concierto de Maroon 5?

Me llamó el encargado de la productora que los trae y me preguntó “¿Estás sentado? Acomodate bien, me confirmaron que ustedes fueron elegidos”. Fue doblemente emocionante por saber que algún miembro del equipo había escuchado nuestra música.

¿Son fanáticos de esta banda?

Al inicio fueron una gran influencia para nosotros. Sacábamos canciones de ellos cuando aún no planeábamos ser una banda. Nos hicieron saber que había una manera de unir géneros que nos gustaban con la música que le gusta a la mayoría de la gente.

Muchos dijeron que fueron seleccionados “por tener cuello”

Habla más que todo la música, más que alguna posición social o de alguna amigo de la productora, solo enviamos un correo con la música y press kit de la banda. Siempre hemos confiado en nuestra música, ha sido difícil contactar a la gente por nuestros propios medios. La experiencia y camino nos ha enseñado que la música tiene que viajar y hablar por sí misma.

Aunque el concierto no se realizó en ese entonces, ¿se les abrieron puertas?

No fue un empujón, sino una patada para la banda. No nos esperábamos esto, siempre hay gente que no conoce de nuestra existencia. Pero la mayoría de seguidores ha dicho que es una oportunidad importante para las bandas locales de la nueva generación. Ahora hay gente que sabe de nosotros o escucha más nuestra música, es una gran oportunidad.

¿Qué pasó por sus mentes cuando suspendieron el concierto?

Estábamos en la protesta del #20S cuando me llamó la secretaria de la productora diciéndome que tuvieron que cancelar el concierto. Tuvimos sentimientos encontrados, como desilusionados, porque estábamos a un día del gran evento. Pero la causa en la que estábamos presentes compensó la mala noticia. Era otro momento del pueblo diciendo al gobierno que no estaba en sus mejores momentos, desde hace algunos años.

¿En algún momento pensaron que se podría cancelar el concierto?

Nos dijeron que se había reprogramado para seis meses después, pero ahorita en enero pensamos en si sí iban a venir o no, no había mayor publicidad hasta el momento. Ya habíamos hablado directamente con las personas de la productora y nos aseguraron que sí se realizaría porque tenían el compromiso, solo tuvieron que reagendarlo.

Seis meses después de que se suspendió el concierto, ¿ahora se sienten mejor preparados para este reto?

Tuvimos una gran ventaja para alistarnos y repensar el show. Creo que, tal vez, en ese momento no estábamos listos porque la noticia de que debíamos tocar nos llegó dos semanas antes. Teníamos 15 días para reacomodar un show que habíamos alistado para una gira que estaba finalizando y ese era el set que íbamos a tocar. Pero ahora tuvimos estos meses para pensar en un nuevo show, especialmente para Maroon 5 y tenemos un par de sorpresas que nadie se espera.

Nos hemos preparado mejor, musicalmente hablando. Hemos sido más constantes con los ensayos, con más ideas, con nuevos instrumentos electrónicos.

¿Han pensado en qué le dirán a los integrantes de Maroon 5 si tienen oportunidad de platicar con ellos?

Hemos hablado de esta posibilidad un montón de veces. Pero principalmente, ojalá que haya una oportunidad de que nos escuchen. Esta no es una puerta, es un portón; hay muchísima gente de medios, de productoras, de disqueras que pueden escucharnos y ser una oportunidad para salir.

Y de hablar con ellos, quisiéramos decirles que la escena musical en Guatemala está cambiando. Para Centroamérica, es un país donde podes dar el primer paso en la industria.