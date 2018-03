¿Cómo es ser nominado a un Óscar?

El escritor y director de 28 años agradece a las personas por las innumerables felicitaciones que ha recibido a raíz de la nominación al Premio de la Academia para “My Nephew Emmett”, a Mejor Cortometraje, la película que dirigió y cuenta la historia del secuestro y linchamiento de Emmett Till en Mississippi en 1955 desde la perspectiva de su tío Mose Right.

Kevin Wilson Jr. pudo encontrar algo de tiempo a solas y decirme por teléfono que celebró la nominación junto con el equipo que hizo posible “My Nephew Emmett”.

What is it like to be nominated for an Oscar? My Nephew Emmett's writer and director Kevin Wilson Jr answers that very question https://t.co/ehpgsx4KV0 pic.twitter.com/a2Y6C3pfts

— Metro US (@Metro_US) January 24, 2018