Lee Unkrich: "Vimos una oportunidad para mandar mensajes positivos sobre México”

¿Cómo diste con la idea de la película? ¿Por qué es sobre México y sobre el Día de los Muertos?

– Siempre me ha atraído el Día de los Muertos, desde que tengo memoria. Era muy distinta a la idea de la muerte con la que crecí. Los colores, la música, la celebración de la idea me parecía una forma fascinante de aproximarse a la muerte. Siempre me interesó, pero no sabía demasiado hasta que hice esta película. Cuando terminé de hacer “Toy Story 3” y empecé a pensar qué haría después, tuve varias ideas. Y una de ellas era sobre el Día de los Muertos.

De hecho viajaste a México para saber más sobre las tradiciones locales. ¿Viviste alguna locura ahí?

– Tuvimos muchas experiencias en México. Pasamos mucho tiempo con familias diferentes y viajamos por todo el país. Desde Oaxaca a Guanajuato, Morelia, Ciudad de México…

Pero ¿qué fue lo más increíble que viste en México?

– Guanajuato me pareció bastante increíble, solo de vista. Ver todos los edificios preciosos incrustados en las laderas de las colinas. Y eso terminó inspirándonos a crear la apariencia de la tierra de la muerte, el lugar donde Miguel viaja en la película.

Oh, ¿eso fue lo que te inspiró a crear este paraíso mexicano? ¡Es muy colorido!

– Es como un paraíso. Queríamos que fuera colorido, para reflejar la belleza de la celebración del Día de los Muertos.

La historia se trata de un niño de 12 años llamado Miguel, que da inicio a una cadena de eventos relacionados con un misterio centenario, lo que lleva a una extraordinaria reunión familiar.

Con esta película quisiste crear una imagen positiva de México. ¿Es así?

– No podría decir que esa fue nuestra motivación original. Pero quisimos compartir con el mundo nuestras propias experiencias de cuando vinimos aquí, y viajamos por el país y conocimos a tantas personas. Ha habido algunas imágenes negativas de México en el mundo en el último tiempo, y vimos esta película como una oportunidad para mandar mensajes positivos.

Pero Miguel es de una familia pobre…

– No creo que él sea pobre. No es millonario, pero tampoco es un vagabundo. Su familia es feliz, saludable y tienen un negocio próspero. Nunca pensamos en que si él tenía dinero.

También hay controversias relacionadas al hecho de que una persona que no es latina haya dirigido una película sobre tradiciones mexicanas. ¿Qué tienes que decir sobre esas críticas?

– Diría que hay muchos directores que hacen películas sobre culturas distintas a las que les son propias. Habiendo dicho eso, vi la enorme responsabilidad que tenía en mis hombros por hacerlo bien. Así que en el principio me hice aconsejar por expertos culturales para asegurarme de que la película que estaba haciendo fuese lo más auténtica posible. Tuvimos muchas personas mexicanas y no mexicanas en el elenco. Fue toda una comunidad global haciendo esta película. Al final del día, “Coco” existe porque tuve la idea de hacerla. Si es que a alguien no le gusta que yo no sea mexicano, todo lo que puedo decir es que si a ese alguienle gusta la película, es porque tuve la idea y la pasión de crearla.

¿Esperas que el mundo enloquezca por “Coco”, incluso aunque se estrene después de Halloween y de la celebración del Día de los Muertos?

– (Risas) Esperamos que la gente ame la película. La fecha de lanzamiento no es Halloween, pero no hay nada que hacer con eso. De hecho, eso permitirá que sea una cosa hermosa por separado.

*Con información de Dmitry Belyaev / MWN