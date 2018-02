Tras revelar su violación, Karla Souza se vuelve a pronunciar sobre el tema

Hace unos días, Karla Souza causó gran controversia al confesar en una entrevista en CNN que fue víctima de una violación por parte de un director mexicano en los inicios de su carrera.

Aunque la actriz no culpó a nadie directamente, Televisa automáticamente reaccionó señalando a Gustavo Loza como el culpable y terminó relaciones laborales con el productor de series.

Ahora, unos días después de esta íntima entrevista que la mexicana tuvo con Carmen Aristegui, la estrella retomó el tema.

En sus redes sociales, Karla aprovechó para unirse al movimiento “Time’s Up” compartiendo un mensaje: "Me siento orgullosa de unirme a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces están siento finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP".

La otra versión de la historia

Tras la revelación de Souza y ser despedido por Televisa, Loza se defendió en el mismo programa de Aristegui diciendo que todo fue un plan de la empresa de televisión para finalizar el contrato laboral sin pagarle el dinero que le debía.

“Hace como 3 o 4 años que me quisieron comprar mi empresa, a lo cual dije que no. Insistieron y me dijeron que nos asociáramos, a lo cual también me negué. Eso me costó dos años de veto por parte de Televisa y me cancelaron tres proyectos… y me quedaron debiendo dinero”, explicó el productor, quien iniciará una batalla legal en contra del canal por esta situación.

Hasta el momento, la empresa mexicana no ha dado mayor detalles del despido de Loza.