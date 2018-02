Con lágrimas, Karla Souza revela el infierno que vivió cuando un director abusó de ella

Hollywood no ha sido el único afectado con las denuncias de acoso físico. Ahora, famosos en todo el mundo han confesado sus terribles experiencias. Pero una inesperada víctima contó su caso con mucha tristeza y lágrimas.

Se trata de Karla Souza, quien reveló que cuando comenzaba su carrera artística, hace más de 10 años, fue abusada sexualmente por el director de una serie de televisión en la que participaba a cambio de que su papel fuera prometedor en la pantalla pequeña.

La dura revelación

Durante una entrevista con el programa de Carmen Aristegui en CNN, la mexicana no dio a conocer el nombre de su abusador, pero si dijo que el ejecutivo se aprovechó de que ella era una joven ingenua y que sufría maltrato psicológico, hasta que un día la obligó a tener relaciones sexuales.

"A las dos de la mañana esta persona siente que tiene que venir a tocarme a la puerta de mi habitación a decirme que acaba de pensar en algo de la escena y que lo tiene que platicar conmigo. Luego empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo, donde yo siento que no tengo la opción de rechazarlo, un mes después de estar sufriendo este abuso de su poder yo acabé cediendo de cierta manera a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que lo hiciera y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó", narró Karla.

A decir de la actriz, le contó a los asistentes de producción y descubrió que no era la única que estaba siendo abusada por el director. Así que decidió protegerse de él aunque esto significara que su participación en la serie terminada.