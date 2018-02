Productor acusado de violar a Karla Souza revela la verdadera razón por la que Televisa lo despidió

El productor mexicano de series y telenovelas Gustavo Loza rechazó estar vinculado al caso de violación sexual que denunció la actriz Karla Souza, luego que la cadena Televisa, la más grande de habla hispana, rompiera públicamente toda relación con él por este escándalo.

"Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de Televisa (…) me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por Karla Souza, lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente", escribió Loza en Twitter.

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) February 21, 2018

Souza, que ahora personifica a Laurel Castillo en la serie estadounidense "How to get away with murder", dijo el martes en entrevista con CNN que fue acosada y violada en los inicios de su carrera en México por un productor -cuyo nombre rechazó revelar- de una serie televisiva que estaba rodando.

Loza se defendió en una entrevista con Radio Fórmula asegurando que él no es el agresor de la actriz, con quien dice que mantuvo una relación amorosa formal.

"Llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza y nunca lo había comentado, porque la vida privada es privada (…) Ella conoce a mi familia, conoce a mis hijos, ha estado cualquier cantidad de veces en mi casa. Pero que yo haya tenido una relación sentimental con Karla Souza, que no se dio a conocer públicamente, eso no me hace un violador", zanjó.

*Con información de AFP

La otra versión de la historia

Mientras tanto, el productor habló con Carmen Aristegui en una entrevista transmitida en CNN donde aseguró que él también “tiene su historia con Televisa”.

El mexicano asegura que toda esta campaña podría deberse a que la reconocida empresa de televisión vio esto como una escapatoria para librarse del contrato que tenían con él sin pagarle su liquidación correspondiente.

“Hace como 3 o 4 años que me quisieron comprar mi empresa, a lo cual dije que no. Insistieron y me dijeron que nos asociáramos, a lo cual también me negué. Eso me costó dos años de veto por parte de Televisa y me cancelaron tres proyectos… y me quedaron debiendo dinero”, explicó Loza.