Geraldine Bazán denuncia el acoso sexual que vive a través de redes

Ya van más de tres ocasiones que haciéndose pasar por otras personas recibo este tipo de mns,obvio desde distintos números,con que intención?? La desconozco,mala claro está!! En esta ocasión se hacen pasar por @jcvalladares,cómo lo contesto en el mns sea un ella,el y/o publicación intentando crear chismes o notas esto quedará de precedente. #nosedejenengañar

