Rob Kardashian bajó bastante de peso y estas fotos lo demuestran

Rob Kardashian saltó a la fama al aparecer en las en las primeras temporadas de Keeping Up with The Kardashians.

Su aparición comenzó a ser menor, y se rumoraba de que sufría de depresión y ansiedad, a causa del estrellato que le generaban las cámaras.

Además, sus problemas de peso comenzaron a ser evidentes. Su lucha personal por intentar vivir una vida saludable fue noticia.

En 2015 fue retratado, por los paparazzi, mientras salía a comprar una hamburguesa en Los Ángeles.

¿Que le pasó a Rob Kardashian? Dios. pic.twitter.com/37HSG7QOpu — 🤔Vaya Vaya 🤔 (@soyvayavaya) June 19, 2015

Vestido de negro, con unos pantalones cortos, zapatos deportivos, gorra y una camisa suelta, el hermano menor de Kim lució varios kilos de más.

“Siempre fue muy atlético, pero durante los últimos año subió cerca de 100 libras. No quiere salir de la casa, se perdió Navidad, se perdió la boda (de Kim y Kanye West)”, comentó su madre en esa ocasión.

Rob Kardashian y Blac Chyna / Foto: People

¡Proceso para recuperar su vida!

Parece ser que desde que es padre de Dream Kardashian, junto con Blac Chyna, las cosas han cambiado.

Se lo ve mucho más flaco, asiste al gimnasio habitualmente y logró, junto con una dieta balanceada, bajar 60 libras.

Vistiendo de negro, menos sus tenis de color blanco, se podía observar cómo está cambiando físicamente.

Estas fotos que circulan en las redes son la prueba.