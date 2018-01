“Keeping Up with the Kardashians” regresa con nuevos episodios

El reality “Keeping Up with the Kardashians” estrenará su 14 temporada el martes 30 de enero, a las 20 horas, por "E!", y contará con 11 nuevos episodios que revelarán más anécdotas e historias de este célebre clan.

Después de 10 exitosos años del show, la familia más famosa de la televisión regresa con nuevas situaciones. En esta temporada, Ryan Seacrest se reúne con Kris, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie para indagar sobre los eventos más importantes de sus vidas, y reflexionar sobre el éxito que han tenido en estos años frente a las cámaras.

Otra nota que puede interesarte: Kendall Jenner asiste a los Golden Globes y los usuarios resaltan un terrible detalle











Publicidad











Como es tradición en esta familia, las Kardashian se van de vacaciones. Esta vez visitaron México.

Pero no todo fue alegría y descanso para Kim, quien se sintió muy afectada por las fotos publicadas en algunos medios de comunicación, por lo que adopta un nuevo estilo de vida y recibe el apoyo de sus hermanas a fin de recuperar la confianza en ella misma.

Otra nota de interés: VIDEO. Así fue la reacción de Kris Jenner cuando Khloé anunció su embarazo



Mientras tanto, Kendall pasa por un duro momento al recibir comentarios muy negativos, y sale a la luz su opinión sobre una polémica y famosa campaña en la que estuvo involucrada.

Kim y Kourtney finalmente conocen más de la vida privada de Khloé, quien suele ser más reservada con los temas amorosos.

Por su parte, Scott se deja llevar por los celos e intenta arruinar el viaje a Cannes que Kourtney tiene preparado junto a su nuevo romance. Las hermanas se preguntan cómo deben tratar a Scott después de su mal comportamiento, y si la nueva relación de Kourtney se trata de algo pasajero o podría ser algo más formal en un futuro.

Kim recibe una gran noticia con respecto al futuro de su familia, y realiza el lanzamiento de su línea de cosméticos KKW Beauty, por lo que decide que ella y sus hermanas deberían tomar un entrenamiento sobre medios para aprender a manejar los temas controversiales y los escándalos.

En esta temporada, Cait tendrá algunas apariciones en las que revelará noticias muy importantes.

Con información de E!