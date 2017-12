Blac Chyna podría estrenar su propio reality show en el 2018

Blac Chyna vuelve a estar en el ojo del huracán después de la gran pelea legal que inició en contra de la familia Kardashian por difamarla y dañar su imagen.

Ahora, la exestripper tiene planes de estrenar su propio reality show en el año que viene.

Medios internacionales rumoran que la expareja de Rob Kardashian habría empezado a negociar para regresar a la pantalla pequeña después de protagonizar el programa “Rob & Chyna”, parte de los spin-offs the “Keeping Up With the Kardashians”.

via GIPHY

Además, señalan que la familia de Rob estaría en alerta ya que, debido a que finalizaron su relación en malos términos, la modelo podría revelar secretos del clan Kardashian en su nuevo proyecto.

Aunque todavía no se ha firmado ningún contrato, este nuevo reality show contaría la vida de la madre soltera junto a sus hijos King Cairo, fruto de su relación con Tyga, y Dream, hija de Rob Kardashian.

💋🎁 A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Dec 26, 2017 at 5:13am PST

La próxima Nicki Minaj

Pero este no sería solo su único proyecto para el 2018, Blac Chyna también quiere iniciar su carrera musical como se había anunciado previamente.

"Está trabajando muy duro en el estudio, grabando cada día con artistas muy importantes, productores y compositores. Aún no ha rodado ningún vídeo, y siguen discutiendo cuál será el primer sencillo", señaló una fuente cercana a la bailarina.

La ex de Rob podría hacer su gran debut musical en el primer trimestre año y, a decir de la misma Chyna, quiere ser la próxima Nicki Minaj.