Jessica Scheel revela secretos que casi nadie sabía de ella

Jessica Scheel es una de las guatemaltecas con más seguidores en las redes sociales. Y aunque comparte con sus más de 71 mil seguidores cada paso de su vida, hay detalles privados que no todos saben.

A manera de un reto que están realizando algunos usuarios en Instagram, la modelo reveló secretos personales que muy pocas personas conocían.

En sus historias de esta aplicación, la exreina de belleza compartió seis cosas íntimas:

Duermo sin almohada No me gusta la gente que trata mal a los animales Como todo separado, no me gusta mezclar Me gusta dibujar ojos Soy muy reservada con mis sentimientos De chiquita no me podía tomar la pacha si no le agarraba la mano a mi hermana













Publicidad













Así era de niña

Además, Scheel también compartió una tierna fotografía de cuando era una niña, aproximadamente hace unos 20 años.

“A mis 7 añitos… todavía me recuerdo cuando estaba asoleándome y mi papa me puso el pelo en la cara y me dijo ‘quedate quieta te voy a tomar una foto’”, escribió junto a la imagen.

La modelo bromeó que ahora se toma varias fotos hasta encontrar la que más le gusta, a diferencia esa única foto que le tomó su padre en ese momento.

El pasado 27 de enero, Scheel se casó con el canadiense Dave Grey en una encantadora ceremonia.

Llena de amor y romance, la boda se llevó a cabo en la Antigua Guatemala, mientras que la recepción fue en “Pensativo House Hotel”.

La exreina de belleza lució hermosa con un vestido con detalles de encaje y transparencias en la espalda y el escote.