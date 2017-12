En un sexy top semitransparente, Jessica Scheel conquistó las redes con un beso navideño

Hoy que es noche buena quiero dejarles este mensaje que me llego y me encanto!!! "Cuando tocamos algo, dejamos nuestras huellas dactilares. Cuando tocamos la vida de la gente, dejamos nuestra identidad. La vida es buena cuando estás feliz; pero la vida es mucho mejor cuando los demás son felices gracias a ti. Ser fiel a tocar los corazones de los demás es una inspiración. Nada es más importante y digno que la práctica de ser un canal de bendición de Dios. Nada en la naturaleza vive para sí mismo. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen su propia fruta, el sol no brilla para sí mismo y las flores no extienden su fragancia para sí mismas. Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos hemos nacido para ayudarnos mutuamente. No importa cuán difícil es la situación en la que te encuentres, sigue haciendo el bien a los demás". PAPA FRANCISCO De todo corazon les deseo FELIZ NAVIDAD!!! Que no olviden disfrutar de los momentos con los que mas quieren y que Jesus nazca en su corazon!!!!!

A post shared by Jessica Scheel (@scheeljessica) on Dec 24, 2017 at 4:22pm PST