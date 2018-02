Gaby Asturias revela cómo Daddy Yankee hizo crecer su fama internacional

Daddy Yankee quedó deslumbrado por el video que compartió la conductora Gaby Asturias.

El cantante lanzó su tema "Dura" hace unas semanas, y desde entonces la canción se ha puesto de moda.

Sin importar el país, muchos se han unido al reto de #durachallenge, bailando la pegajosa canción.

Pocas personas han logrado que el puertorriqueño comparta su video en Instagram. La primera guatemalteca que lo logró fue la conductora.

Sin duda alguna, la modelo guatemalteca cautivó con sus sexys movimientos al artista, quien no dudó en repostear la coreografía.

"#Guatemala tiene el toque toque ! Ta's #DURA 💃🌎#durachallenge #repost @gaby_asturias", escribió.

El video de la conductora de "Qué Chilero!" tiene hasta ahora más de 2.5 millones de reproducciones.

Impensable éxito

Publinews entrevistó a la joven presentadora y nos reveló qué pasó después de que el artista compartiera su baile.

¿Cómo se te ocurrió subir el video?

Yo subí una publicación preguntándoles con qué canción les gustaría que hiciera el siguiente video de baile, el 80% me escribió que quería "Dura".

Cuando vi que Daddy Yankee subió otros videos me animé a subirlo, y recibí un "like" de él. El domingo que estaba en la casa de mi mamá me metí a Instagram y vi que me seguían 50, luego 20, 10 y dije "¿qué está pasando?".

Mi hermana fue la que me dijo, Daddy subió tu video a Instagram, me metí a su perfil y lo vi.

¿Qué pensaste en ese momento?

De tantas mujeres que han subido su video, que él pusiera el mío no lo podía creer. Me puse hasta temblar de la emoción pues él es mi reguetonero favorito desde chiquita.

¿Ha crecido tu red social?

Si, bastante. Solo en unas horas me estaban siguiendo más de 10 mil personas. Me ha escrito mucha gente otros países como Puerto Rico, Dominicana, Colombia.

