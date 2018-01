Thalia recuerda a “Marimar” con sexy baile y un descuido muestra de más

¡Yo, Thaly y todos mis “alter-egos y diferentes personalidades, 😱😜😍💃🏼😇😎🤪🤩” les deseamos la mejor de las navidades!!! Estas imágenes no serían posibles si yo no contara con el AMOR Y PASIÓN de ustedes, que cada día me alegran y sorprenden con su creatividad y memes divertidos. 😉 ¡LOS AMOOOO!!! Dios los bendiga siempre. 💖 Me, and all of my alter-egos, would like to wish you a wonderful Christmas! These images are possible because of your love and passion. Every day you surprise me with your creativity and fun memes. I love you all so much! God bless you!!! 🎄 #HappyHolidays #FelizNavidad #MerryChristmas #FelicesFiestas

A post shared by Thalia (@thalia) on Dec 24, 2017 at 2:52pm PST