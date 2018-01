Becky G causa sensación con una antigua foto junto a Maluma

Aunque la carrera de Becky G aún está despegando, hay algunos secretos que ni sus más fieles seguidores conocían.

La intérprete de “Mayores” sorprendió a sus admiradores compartiendo una fotografía de cuando tenía 15 años.

Lo que más llamó la atención es que junto a ella se encontraba nada más que Maluma, hace algún tiempo.

En la imagen en blanco y negro, Becky aparece sentada al lado del colombiano, quien luce un tanto irreconocible.

“Éramos unos bebés”, escribió la cantante junto a la foto del recuerdo de la premiación Latin Grammy del 2013.

Aunque solo han pasado cinco años, el cambio físico de los dos artistas ha sido increíble. Ahora, Maluma tiene 24 años de edad mientras que Becky tiene 20.

De niña inocente a una seductora joven

La intérprete de “Mayores” ha logrado explotar su imagen y ahora es toda una bomba sexual. Cada día gana más seguidores en sus redes sociales gracias a sus sensuales fotografías.

A decir de sus publicaciones, una de sus prendas favoritas son los tops dejando al descubierto su delgada cintura.

En más de una ocasión ha lucido este atuendo mientras presume sus curvas. A sus 20 años, se ha convertido en una gran sensación, especialmente entre el público latinoamericano.

Try me. A post shared by Becky G (@iambeckyg) on Jan 23, 2018 at 6:35pm PST

Tras el éxito de su tema junto a Bad Bunny, la joven artista ha sido cuestionada en un sin fin de veces sobre el mensaje que le está enviando a sus admiradores adolescentes.

La polémica canción incluye frases como “A mí me gustan más grandes/Que no me quepa en la boca/Los besos que quiera darme y me vuelvan loca”.

“O sea es una canción, puede gustar a una y no al otro, y yo creo que al final del día solamente es una opinión. Papás me mandan videos de sus niñas bailando la canción, bebés, hasta las mamás, las abuelitas cantando la canción, eso para mi, si están disfrutando la música es lo más importante, y como te dije es una opinión”, declaró a Suelta la Sopa.