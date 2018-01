Danna Paola preocupa a sus fans al revelar que sufrió una dolorosa lesión

Danna Paola ha empezado el año con muchos proyectos, entre ellos, su participación en una de las nuevas producciones de Netflix. La mexicana viajó a España para el rodaje de la prometedora serie titulada “Élite” que está trabajando el portal de streaming.

Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que la joven reveló en sus redes sociales que sufrió una dolorosa lesión mientras practicaba natación.

“Amanecí con contractura muscular. Sí, otra vez del cuello y de la espalda. No me puedo mover. Todo esto fue porque ayer tuve clases de natación. Sí, estoy tomando clases de natación e hice un gran salto creyéndome muy ‘pro' y me doblé toda la espalda o la espina dorsal o no sé qué haya sido”, dijo en el video.