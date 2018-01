Lo que vivió Danna Paola tras su relación con famoso actor que es casado

Hay personas que llegan a cambiarte la vida, a golpearte con la realidad y otras a salvártela. Tú eres esas 3 Thompson. Pera… tantito nada más ehh … antes … 👊🏻toma esto! Jiji 🙈 Dey, Ta madre… ¿De donde saliste? eres la sorpresa más linda y única que me presentó la vida, loco… me haces reír como tonta! Me haces sonreír hasta que me duelan los cachetes y pierdo lo poco que me quedaba de feminidad contigo… 😂😜sobre todo, encontré mi "Yo" de verdad gracias a vos. En este momento ( solo en este momento ) quiero cachetearte con cariño para decirte "Gracias" por ser el ser humano tan admirable que eres, eres un ch…gón!!! De grande quiero ser como tú, pero bonita. Ahhhh y muchos deberían aprender de ti, y yo… aprendí bastante 🙌🏼 No puedo expresar tanto en palabras lo gratificante e increíble que fue compartir escena y conexión pura en este proyecto y en la vida misma contigo tontito… gracias por ser el Héroe de "Mónica" y el mío de repente. 👃🏻💪🏻 Thompson, este Poroto Te quiere harto y por más que al principio no te soportaba 😂y me molestaste hasta el ultimo día… GRACIAS! 😜 jajajaja …. No te salvas de mi! Que nos queda bastante para salvar al mundo. Jejejeje Ésta amistad y existencia en nuestras vidas será una sol bonito siempre. A romperla!!! Lo mejor está por venir. 💙☺️

