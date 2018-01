Danna Paola rompe el silencio y habla de su romance con un hombre casado

Por varios meses Danna Paola se vio envuelta en una serie de rumores que aseguraban que tenía un romance con el actor argentino David Chocarro. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “La Doña”, que protagoniza Aracely Arámbula.

En la novela de Telemundo, los personajes interpretados por Danna y David viven una historia amorosa. Esto llevó a los seguidores de ambos a pensar que su relación en la pantalla no estaba tan lejana a la de la realidad.

Sin embargo, lo que alertó a los fans fue que Chocarro estaba casado con Carolina Laursen, con quien tiene dos hijas.

Finalmente la actriz le puso fin a las especulaciones y rompió el silencio. Danna Paola fue cuestionada por el medio Mezcal Tv, y aseguró que sería la primera y última vez que hable del tema.

“Como saben, yo jamás he llevado mi carrera por escándalos, ustedes me conocen. Agradezco muchísimo que siempre estén apoyando mi carrera, pero yo no me vine a complicar la vida. Al contrario, vengo a agradecerles y a trabajar, que es lo que he hecho siempre", comentó.