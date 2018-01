Actriz de “Club de Cuervos” posa desnuda por una buena razón

Apenas regreso de un buen mes sin redes sociales… Ojalá que el 2018 sea un año de acrecentamiento de conciencia y sensibilidad. Un año en el que aprendamos que no podemos vivir en un mundo sin diversidad de especies. Un año en el que valoremos, actuemos y pongamos nuestro granito de arena antes de que sea demasiado tarde. Se estima que el 50% de las especies se perderán durante este siglo. Hemos enfermado al planeta y es nuestra responsabilidad sanarlo. Toda acción tiene una reacción, ya sea positiva o negativa. Cada cosa que hacemos tiene un impacto en la naturaleza. A darle. (Foto de mi primita @aspe.studio)

