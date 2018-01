Premios Razzie 2018: Ellos son los nominados a lo peor del cine

Como cada año, los Premios Golden Raspberry, más conocidos como Razzies, "premian" lo peor del año cinematográfico en Hollywood.

Los galardones anti-Oscar definen a aquellos proyectos cinematográficos que, independiente de su éxito de taquilla, posiblemente nunca debieron saltar a la pantalla grande.

"Cincuenta sombras más oscuras" es la película que acapara más categorías junto a "Transformers: el último caballero".

La cinta protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson entra en casi todas las nominaciones.

De hecho, sus intérpretes se anotan como Peor Actor y Peor Actriz, respectivamente, el filme como Peor Película y James Foley como Peor Director.

Las dos sagas ya han tenido sus momentos de gloria en estos premios que este año cumplen su 38ª edición.

En el caso de la dirigida por Michael Bay, su anterior entrega también compitió hasta por siete categorías.

Mientras que la secuela basada en las novelas de E.L. James, este año supera a su antecesora con ocho nominaciones.

I would expect The Mummy remake to sweep the board at the #Razzies2018 – words can not describe how awful it was. Maybe it was cursed? pic.twitter.com/cN09che00g

— Sarah Taylor Peace (@Peacey_1) January 22, 2018