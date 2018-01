Circula foto que confirma relación entre Dakota Johnson y Chris Martin

Desde hace varias semanas circula el rumor de una posible relación que mantiene Dakota Johnson con Chris Martin.

Pese a que los medios los estaban publicando, no existía ninguna prueba gráfica de su relación hasta hoy.

Gracias a una foto en la que aparecen juntos se hace más que visible que la actriz y el cantante son pareja.

Ambos han mantenido durante estos meses una relación esquiva con la prensa.

Fue el portal de E! News el que termina con los rumores y hace visible la relación entre los famosos.

Dakota Johnson and Chris Martin Spark More Romance Rumors With Dinner Date https://t.co/tkfrC0VBgx

— E! News (@enews) January 14, 2018