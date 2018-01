Scarlett Johansson critica a James Franco con un duro mensaje

James Franco está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera tras ser acusado de acoso sexual. El actor obtuvo el Globo de Oro como Mejor actor por su papel en The Disaster Artist, pero esa misma noche recibió varios mensajes de parte de supuestas víctimas.

Al menos tres mujeres publicaron en Twitter que estaban en desacuerdo por el premio que recibió el actor. En especial por su “hipocresía” al vestir de negro y sumarse al movimiento Time’s Up. Esta campaña busca apoyar a las víctimas de acoso y abuso sexual, además de luchar por la igualdad, el respeto y empoderamiento de las mujeres. Franco utilizó un prendedor en su traje que identificaba que apoyaba la causa.

Desde entonces el protagonista de “127 Horas” ha estado en medio de la polémica. Su colega, Scarlett Johansson no pasó desapercibidas estas acusaciones y le envió un fuerte mensaje.

Durante su participación en la Marcha de Mujeres de Los Ángeles, California, Johansson lanzó una indirecta a Franco. En su mensaje, la actriz dejó muy claro que no lo apoya y recriminó sus acciones

Aunque no pronunció el nombre del actor, está claro a quién se refiere. Además, Scarlett le pidió el prendedor de vuelta.

Una de las mujeres que acusó a Franco se llama Violet Paley.

Tras publicar este mensaje, Paley asegura que ha recibido amenazas de muerte de parte de seguidores que defienden al actor. La joven ya se comunicó con las autoridades y reveló que tuvo que salir del país por miedo a represalias.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?

— Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018