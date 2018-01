"Si he hecho algo malo, lo arreglaré", James Franco responde a las acusaciones de acoso sexual

Después de que ganara un Golden Globe como Mejor Actor de comedia o musical por “The Disaster Artist”, James Franco fue acusado por tres actrices.

Las mujeres señalaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del actor, y ahora éste respondió a los señalamientos.

Franco fue invitado al programa “The Late Show” con Stephen Colbert donde habló del tema.

"Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerlas de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo", expresó.

La actriz Sarah Tither-Kaplan escribió en su cuenta de Twitter que el actor le dijo que “su desnudo completo en dos de sus películas por cien dólares al día no era explotación porque había firmado un contrato para hacerlo”.

A esto, James Franco respondió diciendo "No tengo idea de lo que le hice a Ally Sheedy. La dirigí en una obra de Broadway. No viví más que un gran momento con ella y le tengo un total respeto".

"De la manera en que vivo mi vida, no puedo vivir si hay un resarcimiento pendiente (…). Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo", añadió el actor.

Las tres actrices que lo señalaron por su comportamiento inadecuado mostraron su molestia por que el actor portara el pin del movimiento contra el acoso sexual “Time’s Up” durante la entrega de los Golden Globes 2018.