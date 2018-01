Halagan a la esposa de Sterling K. Brown por lucir como Cenicienta en los SAG Awards

Los actores muestran lo mejor de su clóset en el tradicional desfile previo a la ceremonia de premiación de los SAG Awards.

Entre los primeros en llegar a la ceremonia fueron los niños de la serie "Stranger Things", como Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp.

Ellos están nominados en la categoría de Mejor elenco de serie dramática.

Sterling K. Brown, ganador del Emmy y de un Golden Globe, también se dejó ver en la alfombra.









Ella se lleva las miradas

El protagonista de la serie "This is Us" llegó acompañado de su esposa Ryan Michelle Bathe.

La bella mujer fue quien acaparó la atención con su bello vestido blanco que en la redes señalaron que parecía "Cenicienta".

"Se ve hermosa, la amamos", escribió un usuario.

Omg, Ryan Michelle Bathe looks like Cinderella!! Gorgeous!! #SAGAwards — Jess (@JeskEyre) 21 de enero de 2018

Ryan Michelle Bathe has GORGEOUS hair!!! We love her! #Eredcarpet — Hair Junkie (@HairJunkieNY) 21 de enero de 2018

pretty dress on Sterling K Brown's wife, Ryan Michelle Bathe — Inga Spoke (@MsIngaSpoke) 21 de enero de 2018

Ryan Michelle Bathe is glowing! I love it when an outfit makes you feel so good you can't help but smile. 💕 #SAGAwards pic.twitter.com/wVAGSagabK — Grace (@theaussieprep) 21 de enero de 2018