Las burlas a Kim Kardashian por el nombre que eligió para su hija

Kim Kardashian reveló el nombre de la tercer hija que tuvo con el rapero Kanye West; sin embargo, usuarios de las redes sociales no perdonaron la elección.

Chicago West es como se llamará la nueva integrante del famoso clan , quien llegó recientemente a la familia gracias al recurso de vientre de alquiler.

El peculiar nombre dado a conocer a través de las redes sociales de Kim, generó una cómica respuesta de los usuarios de Twitter.

Además de publicar una serie de bromas, lo han convertido en un trending topic por los divertidos memes.

Chicago West. Cute! When there are children named Paris, Brooklyn, Dallas, Austin, India and what not.. why not Chicago? Congratulations Kim, Kanye, North & Saint! pic.twitter.com/sdx2NKg38U

— Bharathi (@BarBaby13) 19 de enero de 2018