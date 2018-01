Esposa de Cashito Luna busca ser una mujer fitness con fotos y consejos en Instagram

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! 😊🙌🏻 Por que hacer levantamiento de pesas o usar pesas ??? Muchas veces tenemos la idea errónea que si hacemos pesas nos vamos a poner muy musculosos o con cuerpo de hombre…. o nos vamos a poner “toras” jajaja Pero quiero contarte que al hacer pesas también vas a quemar calorías! 😊💪 La elevación de peso aumenta el número de calorías que tu cuerpo es capaz de quemar, incluso horas después de que hayas finalizado tu rutina de ejercicios. Si ! Eso es bueno…. 🙌🏻✌️quedas quemando calorías aun cuando ya terminaste de entrenar…… pero por que??? Después de cada entrenamiento de fuerza, los músculos necesitan energía para reparar o reponer sus fibras. El metabolismo sigue activo durante muchas horas después. Se quema mayor porcentaje de grasa en comparación con aquellos que no levantan. #fitness #fitnessgirl #fitnessmotivation #fitnessbody #wellness #nopainnogain #inspiration #trainharder #alelunafit

