“The Story of Us”: Morgan Freeman nos habla de guerra, paz, rebelión y fé

Después del éxito de la aclamada serie "The Story of God", Morgan Freeman vuelve a unir esfuerzos con la productora Revelations Entertainment para explorar temas que han sido importantes en la historia de la humanidad, tales como: la paz, la guerra, el amor, la rebeldía, la cultura y la religión, entre otros.

¿Por qué algunas personas ascienden al poder y otras no? ¿Por qué nos enamoramos, no solo de parejas románticas sino de amigos y extraños? Estas son algunas preguntas que se investigaron y se presentarán en “The Story of Us con Morgan Freeman”, que se transmitirá por "National Geographic", a partir del lunes 22 de enero, a las 19 horas.

Publinews conversó con Freeman (quien conduce las serie), Lori McCreary y James Younger (productores ejecutivos) acerca de qué podemos esperar de cada uno de los seis episodios de una hora en los que el actor de Hollywood se reune y habla con poderosos líderes mundiales, gente común con historias extraordinarias y muchos más.

También puedes leer: Morgan Freeman: “Rigoberta Menchú es una rebelde”

¿Cómo surge la idea de producir "The Story of Us"?



Lori McCreary: Una de las cosas que comenzamos a hacer con Revelations Entertainment fue mostrar la verdad.

En la actualidad existe mucho conflicto y división en el mundo, así que pensamos que este tipo de show, especialmente después de “The Story of God”, teníamos entrevistas maravillosas con personas que en sus circunstancias demuestran ser grandes figuras.

Cada uno es un gran líder, un gran rebelde. Son personas que han atravesado experiencias que resultan comunes para nosotros en la vida y nos dan una idea de quiénes somos a través de la historia. Esto puede ayudarnos a llevarnos mejor en el mundo.

James Younger: También pienso que debemos hablar de religión. Este tema lo vimos en “The Story of God”, y es una parte crucial de cómo se formaron las sociedades. Estamos moldeados alrededor de la religión, pero nos hemos dado cuenta que existen otros aspectos en la vida que existen afuera de la religión.

Quisimos ver el panorama más amplio de las fuerzas que moldean nuestra sociedad, y cómo podemos unirnos de una mejor manera.

Morgan Freeman: Y cuando terminamos “The Story of God” obtuvimos mucha retroalimentación de personas acerca de que aprendieron mucho de temas que desconocían. Eso nos motivó a seguir, hay mucho qué decir.

Otro artículo que puede interesarte: No te pierdas la participación de Rigoberta Menchú en la serie “The Story of Us" con Morgan Freeman









Publicidad









¿Qué sorpresas experimentaron durante el rodaje de “The Story of God” y “The Story of Us”?

MF: Pienso que la sorpresa más grande fue encontrarnos con gente de Hamar en el sur de Etiopía. Estas personas viven como lo hacían cientos de años atrás, ¡o miles! En el mundo actual, eso es una anomalía gigantesca, y es una conexión fascinante a quiénes somos ahora y quiénes fuimos. El vínculo está definitivamente vivo, lo puedes ver.

LM: Para nosotros, haber estado en Etiopia y conocer otras tribus fue muy importante. Aprendimos mucho. Cuando ves desde afuera, nos parecerá que no tienen problemas de falta de servicio de agua potable, pero tampoco tienen otras cosas que nosotros lo podemos considerar “necesidades diarias”.

Pienso que tenemos mucho que aprender de ellos. El tipo de historias que nos relataron acerca de cómo mantienen la paz a través de generaciones es algo inspirador.

Explora la importancia de la libertad para los seres humanos, en el episodio estreno de la nueva serie #TheStoryOfUs. pic.twitter.com/iW3Fi0KdBf — National Geographic (@NatGeo_la) January 16, 2018

¿Cuál fue su experiencia en Latinoamérica?

MF: Estuvimos en Guatemala y conocimos a Rigoberta Menchú. También nos reunimos con Evo Morales, presidente de Bolivia.

El objetivo de estas visitas fue “la rebelión”. Morales es un líder rebelde que ascendió a ser presidente de su país, y Rigoberta también fue una rebelde en el tema de los derechos de la mujer, ambas fueron entrevistas fascinantes. Después me enteré que en Chile, la mandataria es una mujer, la última presidente de Sudamérica.

La parte fascinante acerca de esto es que existen mujeres rebeldes y líderes.

JY: También viajamos a Panamá, a la Región de Darién, y filmamos con la gente de Embera, personas que mantienen sus culturas indígenas de manera tan intensa como en Amazonas. Viven en la sombra de la ciudad de Panamá, y descubrimos qué hace a esa cultura tan resistente a las influencias europeas de los años de conquista.