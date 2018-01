No te pierdas la participación de Rigoberta Menchú en la serie “The Story of Us" con Morgan Freeman

National Geographic busca la respuesta a grandes interrogantes en la nueva serie “The Story of Us" con Morgan Freeman a partir del lunes 22 de enero a las 19 horas.

De los creadores de la aclamada serie “The Story of God with Morgan Freeman”, esta expansión de la exitosa franquicia y muestra una vez más al actor en un viaje por el mundo para conocer gente de diversas culturas cuyas vidas están determinadas de maneras sorprendentes por diferentes razones, esta vez explorando temas que unen a todas las personas.

En una época en la que los sucesos mundiales parecen estar dividiendo a las culturas, “The Story of Us” tiene el objetivo de revelar la humanidad en común en las personas.

Cada uno de los seis episodios de una hora explora una sola fuerza o tema fundamental: libertad, paz, amor, división social, poder y rebeldía.

En el camino, Freeman se reúne y habla con poderosos líderes mundiales, gente común con historias extraordinarias y muchos más.

“Hablar con tres presidentes y dos ganadores del premio Nobel de la Paz y viajar a remotas regiones de África y América Central fue una experiencia memorable para mí. Fue un viaje increíble por el mundo para entender cómo es que la cultura humana ha tomado tantas formas extraordinarias”, expresó Freeman.

La primera invitada especial

El actor viaja a distintas partes del mundo, incluida América Latina, para entrevistar a distintas figuras que incluyen a Rigoberta Menchú (Episodio “La libertad”), la activista política reconocida con un Premio Nobel que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos indígenas.

Freeman viajó a Guatemala para conocer más sobre su historia y esto se podrá observar en el primer episodio de la serie.

El actor viaja por el mundo intentando llegar a una mayor comprensión del concepto de libertad. Desde confinamiento solitario y campos de trabajos forzados hasta tabúes sociales y leyes que entorpecen la expresión, la libertad parece ser una lucha constante. Como individuos y como naciones, el interrogante es el mismo: ¿alguna vez seremos realmente libres?

Los siguientes capítulos contarán con la participación de Evo Morales (Episodio “La rebeldía”), Paul Kagame (Episodio “La paz”), Joshua Coombes (Episodio “El amor”), Megan Phelps-Roper (Episodio “La humanidad”), y el Presidente Bill Clinton (Episodio “Nosotros”).