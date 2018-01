VIDEO. Ana Bárbara seduce a sus seguidores con un sexy baile

Ana Bárbara sigue dando de qué hablar en las redes sociales. En medio de los rumores que indicaban que se había sometido a una cirugía para reafirmar sus atributos traseros, la cantante publicó un video en el que aparece luciendo un ajustado atuendo de ejercicio y luciendo su escultural figura.

Moviendo sus caderas al ritmo de la música, Ana Bárbara le envió un claro mensaje a aquellos que aún creen que su cuerpo no es cien por ciento natural.

"Ejercicio y esfuerzo, no lo que dicen los periodistas. Ella sí trabaja en su cuerpo. ¡Ella luce así! Ana Bárbara in the house!", dice en voz a alta la persona que la graba mientras ella baila.

#AnaBarbara A post shared by Ana Barbara (@anabarbaramusic) on Jan 12, 2018 at 4:02pm PST

Los sensuales movimientos de la artista de 47 años, intérprete de canciones como "Bandido", "Cómo me haces falta" y "Me asusta pero me gusta", entre otros, no pasaron por alto entre sus seguidores, quienes la elogiaron asegurándole que los años no pasan por ella.

Hijos de Mariana Levy la felicitan

El pasado 10 de enero, Ana Bárbara celebró su cumpleaños, por lo que las muestras de cariño por parte de sus fans, amigos y familiares no se hicieron esperar.

Sin embargo, los mensajes que sin duda le llegaron al corazón fueron los de Paula y José Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy y de José María Fernández, "El Pirru", con quien estuvo casada por cuatro años (2006-2010).