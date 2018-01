Tras ganar un Golden Globe, James Franco es acusado de abusos sexuales

James Franco fue una de las grandes sorpresas durante los Golden Globes 2018 al ganar el premio como Mejor Actor de comedia o musical por “The Disaster Artist”.

Muchos quedaron asombrados de que el actor se llevara la estatuilla a casa, especialmente Hugh Jackman, quien también estaba nominado en la misma categoría por “The Greatest Showman”.

Pero no todo es gloria para Franco, ahora fue acusado por tres actrices que aseguran haber sido acosadas sexualmente por él.

Ally Sheedy publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que dejaban ver que fue víctima de James cuando trabajó en la obra de teatro “The Long Shrift”, en la cual el actor debutó como director en el 2014 en el circuito off-Broadway.

Sin embargo, momentos después eliminó los tuits de su cuenta.

"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, los quiero" y "James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntes por qué dejé la industria del cine y la televisión", escribió Sheedy.

Mientras que la actriz Violet Paley también acuso a Franco recordando cuando trató de mantener relaciones sexuales con ella, mientras era una menor de edad.

"Bonito pin #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un coche? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya habías sido sorprendido haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?", escribió en Twitter.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?

— Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018