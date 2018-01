FOTO. Mel B extrajo un pedazo de piel para quitar tatuaje con el nombre de su ex

Después de poner fin a 10 años de matrimonio con Stephen Belafonte el pasado marzo, Mel B no ha dudado en eliminar cualquier rastro.

La exintegrante del grupo pop británico Spice Girls generó polémica por retirarse un pedazo de piel en el que tenía tatuado el nombre de su esposo.

La frase de amor que le dedicó la cantante en el 2010 a su entonces amor estaba en las costillas.

La juez en America’s Got Talent ha decidido pasar por el quirófano para arrancarse de la piel, literalmente, el nombre de su exmarido.

La intervención le ha dejado trece puntos de sutura y una cicatriz al comienzo de la frase que no ha querido eliminar del todo.

“Quería quitarme el tatuaje para ayudar a cerrar el capítulo final de una relación tóxica. Aunque he tomado las medidas necesarias para eliminar el nombre de Stephen de mi cuerpo, el recuerdo del abuso doméstico que he sufrido me acompañará siempre”, indicó la bella mujer.