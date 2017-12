Famosos que impactaron por su cambio físico y cirugías que no salieron bien

Hace unos meses me detectaron la tiroides completamente fuera de rango, (T3 y T4) terminé en el hospital con un shock tiroideo, a punto de un infarto. Decidí dar un cambio radical: desde trabajo, gente que me rodeaba, actividades, etc. Mi ritmo de vida era estresante y deprimente. De un día para otro me volví sumamente disciplinada en todo, comencé a exigirme el 100% y no mediocridades del 60%. He tenido que ser muy dura conmigo y no la he pasado nada bien, he llorado mucho y aprendí que si algo o alguien deja de sumar, hay que cerrar círculos y etapas. Les comparto estas fotos porque no soy una diva, ni celebridad ni artista ni nada, soy una persona común y corriente y terminaré como todos en el cielo o en el infierno. No tengo bulimia ni anorexia, llevo una dieta vegetariana- no como animales pero si consumo productos derivados como la miel o yoghurt- siempre he sido freak del ejercicio y si no lo hago se me sale el diablo. Gracias por el apoyo y también por el valioso tiempo de escribirme, buenos o malos, me han dado mucha fuerza! 😃

