Los escándalos de acoso sexual que sorprendieron durante 2017

Estados Unidos está en el ojo del huracán debido a los casos de acoso sexual en Hollywood.

Quizá nombres como Harvey Weinstein, James Toback o Brett Ratner no le dicen nada al público. Pero Kevin Spacey y Dustin Hoffman sí.

Las víctimas se están atreviendo a hablar no solo contra hombres poderosos económicamente, sino contra personajes de enorme predicamento social, adorados por millones de personas.

Hace dos años, salió a la luz el comportamiento sexual de Bill Cosby, que era un secreto a voces desde los setenta.

Decenas de mujeres contaron sus experiencias con él.

Este año quedará en nuestra memoria como el año en el que proliferaron los escándalos de acoso sexual, y conductas inapropiadas.

Mujeres que le acusan: 76.

Consecuencias: Despedido de su propia empresa, repudiado por Hollywood e investigado por las policías de Nueva York —que recaba pruebas para detenerle— Los Ángeles y Londres.

Mujeres que le acusan: 1.

Consecuencias: Despedido como jefe de Amazon Studios.

Mujeres que le acusan: Más de 300.

Consecuencias: Repudiado por Hollywood e investigado por la policía de Beverly Hills.

Hombres que le acusan: unos 15.

Consecuencias: Netflix cancela su participación en House of Cards. La Academia de Televisión le retira un Emmy honorífico. Investigado por la policía de Londres.

