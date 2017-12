Brenda Zambrano confiesa la relación que tiene con el ex de Mane de “Acapulco Shore”

Hace unas semanas, se rumoraba que Brenda Zambrano y Jawy Méndez, integrantes de “Acapulco Shore”, tendrían un romance en la vida real.

Esto después de que el ahora cantante terminó su relación con la también participante del show, Manelyk.

Brenda apareció en el reciente video de Jawy interpretando a la joven bella que enamora al artista para terminar con un sexy beso en la escena final.

Muchos seguidores señalaban que esto podría tratarse de una venganza por parte del ex de Mane ya que Zambrano fue una de sus grandes enemigas en el programa.

Además, el último sencillo de la también cantante “Se acabó” estaba dirigido a su ex diciendo “Chiqui, chiqui chiqui, adiós chiqui tere, busca otra pend**a que te baje la fiebre”.

Cabe mencionar que la expareja se refería a sí misma como “Chiqui” por lo que esta parte del pegajoso tema musical.

¿Brenda y Jawy están juntos?

En entrevista con el sitio Basta, Zambrano explicó la relación que sostiene con su compañero de “Acapulco Shore”:

"No hay ningún romance, sólo somos amigos y me dijo que participara en su nuevo video (Ella se mueve) y quería que fuera sorpresa, así se dio… Me dijo que se trataba de una chica bonita y que la indicada era yo, entonces pues decidí apoyarlo, me cae muy bien y tenemos planes más de amigos y no quiero decir que no me gusta, es un chavo guapo y así, pero tener una relación no me interesa".

Sin embargo, hay quienes no creen del todo en estas declaraciones y están seguros que todo se trata de una nueva estrategia publicitaría ya que Mane y Brenda estarán de regreso en la quinta temporada del show, y podría enfrentarse por el amor de Jawy.