Presentadora declara haber sido acosada sexualmente por Patrick Swayze

Sin dudas, el caso de Harvey Weinstein ha tenido gran repercusión en el mundo del espectáculo permitiendo que decenas de celebridades hablen públicamente de los acosos sexuales que han vivido.

Y ahora surge un nuevo testimonio, se trata de Michele Mahone, presentadora radial y comediante estadounidense.

Hasta ahora reveló que Patrick Swayze se aprovechó de ella durante un encuentro mientras trabajaba en Disney como maquilladora.

Según el testimonio de Mahone, todo sucedió de que el protagonista de “Dirty Dancing” hablara muy bien de su esposa, Lisa Neimi, con quien estuvo casado desde 1975 hasta que ella falleció en el 2009.

A decir de la presentadora radial, el actor hablaba de su matrimonio como uno de los más sólidos de la farándula.

"Patrick Swayze vino por una entrevista, y todo el tiempo lo que hizo fue hablar sobre lo fantástica que era su esposa. Al final de la entrevista, le pregunté si quería que le sacara el maquillaje. Regresé a la habitación y con mi mano izquierda toqué su rostro para levantar su flequillo, mientras limpiaba su frente con mi mano derecha", inició contando.

"En ese momento, me agarró por la cintura y me atrajo y comenzó a besarme. Estaba completamente conmovida. No se iría. Su mano se colocó en mi nuca y fui forzada a besarlo", explicó.

Cuando finalmente Michele Mahone logró alejarse del actor, este le dijo: "Esto no significa que no podamos trabajar juntos".

"No supe qué responder. Estaba temblando. Era como si un tío te agarrara y te besara. Me horroricé, porque él acababa de decir cuánto amaba a su esposa. Me sentí violada. Me lastimé la boca. Estaba en absoluto shock", continuó narrando.

Por si esto fuera poco, cuando la presentadora acudió con una de las productoras de la compañía para la que trabajaba, esta no le creyó y nunca más la volvieron a contratar de nuevo.

"Él estaba en un pedestal. Él era el 'Señor Limpio'. Todo el mundo lo veía como uno de los buenos tipos, pero él era un cerdo ricachón. ¿Quién me creería?", dijo en una entrevista con el portal News.com.

Ahora que el actor ya falleció, Mahone ha recibido críticas y agresiones por su revelación. Sin embargo, ella enfatiza en que lo habló cuando sucedió, pero nadie le creyó y a cambio fue despedida.

A few are upset that I spoke up NOW and Swayze is dead. I spoke up when it happened and was fired for it.That was the point I was making.

— Michele Mahone (@Mmahone) October 18, 2017