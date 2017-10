VIDEO. Previo a Miss Universo, Isel Suñiga muestra lo más bello de Guatemala

"Isel's Mayan's World", los invito a ver mi más reciente video en el cual apreciamos algunos de los más bellos y monumentales paisajes de nuestra querida Guatemala. ¡Gracias por todo el apoyo compatriotas! ¡Siempre los llevo en mi corazón! #missuniverse #MUG17 #missGT #RoadToLasVegas

A post shared by Isel Suñiga (@missuniverseguatemala17oficial) on Oct 8, 2017 at 9:11am PDT