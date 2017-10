Kendall Jenner rompe el silencio y llora por fallido comercial de Pepsi

Kendall Jenner sufrió su primer gran escándalo hace unos meses por un anunció que le provocó fuertes críticas.

La joven protagonizó un comercial de la gaseosa Pepsi en el marco de la campaña "Live for now moments anthem".

A pesar de la gran producción, la publicidad fue duramente criticado pues se consideró racista.

El problema

Los comentarios de analistas y activistas lograron que este quedara cancelado a tan sólo 24 horas de su emisión.

Al parecer el comercial se burlaba del movimiento Black Lives Matters, el cual está en contra de la violencia hacia las personas afroamericanas.

Los usuarios indicaron que también se mofaban de la joven Iesha Evans, quien fue arrestada tras acercarse del mismo modo a un oficial como acto de resistencia pacífica.

¡Pide disculpas!

La hija de Kris Jenner apareció llorando y pidiendo disculpas en un nuevo video, meses después de los ocurrido.

Se trata de un extracto del programa reality ‘Keeping up with the Kardashians’, donde participa toda su familia.

"Nunca le haría daño a propósito a alguien, nunca. Me siento una estúpida”, dijo. “El hecho que ofenda o dañe a otras personas no fue mi intención".