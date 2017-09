Kim Kardashian muestra su molestia, ahora por el embarazo de su hermana Khloé

Días después de que se anunciara que Kylie Jenner está embarazada, las redes sociales explotaron de emoción al rumorarse que su hermana Khloé también está esperando su primer hijo.

Aunque ninguna de las dos historias han sido confirmadas, no hay dudas de que han generado mucha polémica.

Pero a Kim Kardashian parece no agradarle la noticia que se ha filtrado. Ayer se pronunciaba sobre el embarazo de la menor del clan y ahora salió en defensa de su otra hermana.

“Déjenme decirles…”, inició escribiendo en su cuenta oficial de Twitter.

“Personas que supuestamente trabajan con nosotras ‘confirman’ detalles que no conocen! Especialmente cuando ni siquiera nos hemos comunicado con ellos”, expresó molesta la Kardashian.

People who supposedly work with us “confirming” details they know nothing about! Especially when we havent even communicated with them SMH — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2017

De esta forma, la estrella de televisión se refiere a las supuestas fuentes cercanas a su familia que han revelado esta información privada.

Una vez más, Kim no confirmó o desmintió que sus dos hermanas esperan un hijo, únicamente se mostró molesta por los rumores en las redes sociales.

¿Qué dijo de Kylie?

La socialité usó su cuenta oficial de Twitter para referirse al embarazo de Kylie Jenner.

La estrella de “Keeping Up With the Kardashians” respondió con un simple tuit “esto suena a una historia falsa…”

Momentos después, Kim desató su furia diciendo:

“Y hablando de historias falsas… Los medios actúan muy mal al escribir citas falsas de Caitlyn cuando ella no ha hablado con nadie”, refiriéndose a las supuestas declaraciones por parte del personal confirmando el embarazo de la más pequeña del clan Kardashian.