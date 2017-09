Kim Kardashian rompe el silencio y se refiere al polémico embarazo de Kylie Jenner

Desde que se dio a conocer que Kylie Jenner estaría embarazada de su novio Travis Scott, medios estadounidenses no han dejado de especular al respecto.

Una nota de Harper’s Bazaar llegó a manos de Kim Kardashian y esta decidió responder.

La revista señalaba que una fuente cercana a la estrella de televisión no había tomado muy bien la noticia de un nuevo integrante en el clan.

Sin embargo, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” respondió con un simple tuit “esto suena a una historia falsa…”

Momentos después, Kim desató su furia sobre los rumores de embarazo de Kylie Jenner diciendo:

“Y hablando de historias falsas… Los medios actúan muy mal al escribir citas falsas de Caitlyn cuando ella no ha hablado con nadie”, refiriéndose a las supuestas declaraciones por parte del personal confirmando el embarazo de la más pequeña del clan Kardashian.

And speaking of fake stories… The media is super shady for posting fake quotes from Caitlyn when she hasn’t spoke to anyone

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 26, 2017