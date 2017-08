El nuevo video de Taylor Swift destronó a “Despacito” en YouTube

Por Ana Lucía Valladares

¡El regreso de Taylor Swift viene con todo! Desde que se estrenó el nuevo video "Look What You Made Me Do" el pasado domingo, ha impuesto varios récords en YouTube. Después de haber sido lanzado, se convirtió en el clip más visto de la historia de la plataforma en menos de 24 horas. Bajo la dirección de Joseph Kahn, registró más de 43.2 millones de reproducciones, destronando a "Despacito" y superando incluso al video de Adele, "Hello" y Psy con "Gangnam Style". Cabe mencionar que antes del video oficial fue lanzado un lyric video, el cual también fue todo un éxito con más de 19 millones de visitas. Con esta cifra, ya sobrepasó el triunfo de "Something Like This" de The Chainsmokers y Coldplay. Pero este no fue el único récord que impuso. En Spotify, el tema ya tiene más de 10 millones de reproducciones. Su lado más oscuro Taylor Swift convirtió su nueva canción en una burla a sus peleas mediáticas. Desde sus múltiples relaciones, su famoso squad de modelos que siempre la acompañan hasta la sonada batalla contra Kim Kardashian y Kanye West. Incluso, demostró tener buen humor al reírse de sus múltiples facetas musicales. Su sexto álbum de estudio, "Reputation", saldrá a la venta el próximo 10 de noviembre. Esta será la primera producción desde su disco "1989" lanzado en el 2014, el cual tuvo gran éxito a pesar de haber incursionado en el pop. reputation magazines Vol.1 & Vol. 2 Target exclusive. Nov. 10. Pre-order now. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 25, 2017 at 4:52am PDT

