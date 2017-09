VIDEO. Shakira comete una imprudencia y vuelve a crear polémica

Check out Shak’s new @carpoolkaraoke with @trevornoah, filmed in and around Barcelona! / No se pierdan este nuevo episodio de #CarpoolKaraoke con Shak y Trevor Noah grabado en Barcelona! http://apple.co/ShakiraKaraoke ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on Sep 21, 2017 at 12:24pm PDT