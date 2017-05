¡Ellos son los ganadores de los premios MTV Movie & TV Awards 2017!

Este 7 de mayo se llevó a cabo la entrega de los premios MTV Movie & TV Awards 2017, conducidos por Adam Devine.

La ceremonia se renueva y es la primera vez que también celebra a lo mejor de la televisión.

¡Estos son los ganadores!

Película del año

Beauty and the Beast (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Mejor actor en una película

Emma Watson – Beauty and the Beast (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Mejor show de TV

Stranger Things (Netflix)

Mejor actor en TV

Millie Bobby Brown – Stranger Things (Netflix)

Mejor beso

Ashton Sanders & Jharrel Jerome – Moonlight (A24)

Mejor conductor

Trevor Noah – The Daily Show (Comedy Central)

Mejor reality de competencia

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Mejor performance de comedia

Lil Rel Howery – Get Out (Universal Pictures)

Mejor escena “derrama lágrimas”

This Is Us – Jack (Milo Ventimiglia) y Randall (Lonnie Chavis) en el karate (NBC)

Nueva generación

Daniel Kaluuya

Mejor duo

Hugh Jackman & Dafne Keen – Logan (20th Century Fox)

Mejor pelea contra el sistema

Hidden Figures (20th Century Fox)