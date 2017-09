Adam Levine le habla a Guatemala por la cancelación del concierto

Este miércoles, la página oficial de Maroon 5 anunció que cancelaban su presentación de mañana en el país debido a circunstancias que están fuera de sus manos.

Todoticket y los organizadores confirmaron la noticia e indicaron que el show se trasladaba para el 3 de marzo de 2018.

Los seguidores de la agrupación estadounidense reaccionaron con asombro y tristeza y lo mostraron en las redes sociales.

El vocalista de la agrupación, Adam Levine, utilizó su cuenta de Twitter para expresar a los guatemaltecos su sentir.

Guatemala City, we love you and we are so sorry, but we promise to make it up to you!

— Adam Levine (@adamlevine) 20 de septiembre de 2017