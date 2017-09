Maroon 5 cancela concierto en Guatemala

Por medio de sus redes sociales oficiales la agrupación estadounidense, Maroon 5 anunció que cancelan su presentación de mañana en el país debido a circunstancias que están fuera de sus manos.

El concierto que se estaría realizando en Cardales de Cayalá ha sido reprogramado para el próximo año.

Los interpretes de “Sugar” y “Payphone” lamentaron el haber cancelado su show en el país. En el post, la agrupación liderada por Adam Levine, afirmó que el espectáculo ha sido reprogramado para el 3 de marzo del 2018.

Due to circumstances out of our control, we will have to reschedule our Sept 21st show in Guatemala City until March 3rd. We’re very sorry.

— Maroon 5 (@maroon5) September 20, 2017